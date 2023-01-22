على أرض الأوقاف.. افتتاح مسجدي أبو المسيد وعاشور بالدقهلية

في إطار حرص الدولة على المحافظة والنهوض بدور العبادة، تم افتتاح عدد من المساجد عقب تطويرها، في العديد من المحافظات المصرية، ومن بينها محافظة الدقهلية التي شهد الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ افتتاح مسجد “المسيد أبو أحمد” بمدينة ميت سلسيل على مساحة 595 مترًا مربعًا بتكلفة 5.3 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذًا لخطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية، ففي محافظة الدقهلية، حيث كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بإفتتاح مسجد "المسيد أبو أحمد" بحي المسيد بمدينة ميت سلسيل على مساحة 595 مترًا مربعًا بتكلفة 5.3 مليون جنيه ويتسع المسجد لعدد 1050 من المصلين ويضم مصلى للسيدات.

ونقل نائب المحافظ لقيادات وأهالي ميت سلسيل تحيات وتمنيات المحافظ وأكد حرص المحافظ على التعاون التام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وفي الإطار نفسه، أكد محافظ الدقهلية على دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدني والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية في كافة المجالات.

وقام أيضًا محافظ الدقهلية أيمن مختار بتكليف محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بافتتاح مسجد عبده عاشور بالمنطقة الصناعية بالعصافرة علي مساحة 170 مترًا مربعًا باعتمادات مالية ضمن خطة وزارة الأوقاف.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية على دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدني والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة فى رفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن الدقهلية رائدة بالفعل في مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية في كافة المجالات المجتمعية.