الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد غد.. مركز الابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للتعليم

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

ينظم مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية بعد غد الثلاثاء، ندوة تفاعلية عبر شبكة الإنترنت ضمن احتفالات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" باليوم العالمي للتعليم.


وأوضحت الجامعة في بيان اليوم الأحد، أن الندوة ستناقش عددا من أهداف التنمية المستدامة، حيث سيبحث مجموعة من الخبراء كيفية إعادة استخدام أغطية الزجاجات البلاستيكية في أنشطة تعليمية ومهنية عدة، كما تتناول الاستخدامات من منظور الابتكار التربوى والتأثير الاقتصادى والبيئي.


ويشارك في الندوة عدد من الخبراء، منهم: المهندسة نادية بركات من مؤسسة جرينتك، والمهندسة منار رمضان من مؤسسة بانلاستك، والدكتورة ريم عبد الحميد بمعهد الصحة العامة - جامعة الاسكندرية، والدكتورة دعاء حسين بكلية الزراعة - جامعة الاسكندرية.

ويدير اللقاء الدكتورة غادة الخياط المدير التنفيذى لمركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد.

مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد جامعة الإسكندرية ندوة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم يونسكو

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