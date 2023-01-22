الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

«جنايات المنيا» تحيل أوراق قاتل سائق للمفتي

محكمة
محكمة

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا في جلستها اليوم، أوراق المتهم بقتل سائق سائق توك توك لفضيلة المفتي.

تضمن حكم المحكمة إحالة أوراق المتهم، "محمد. س. ر" 32  سنة عاطل ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدام المتهم شنقا حتي الموت لقيامة بقتل "ط. ج" 20 سنة سائق توك توك، وحددت هيئة المحكمة في جلستها اليوم جلسة دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لقيامة في عام 2020 باستدراج المجني عليه وقتله وإلقاء جثة بمصرف المحيط بقصد سرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه ومحاولة إخفاء جريمته.

وأجرت النيابة في وقت سابق تحقيقات موسعة مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، ووجهت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأحالته لمحكمة الجنايات التي عقدت عدة جلسات متتالية لنظر القضية والاستماع للشهود والاطلاع علي الأحراز المرفقة بأوراق القضية حتي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقا حتي الموت.

الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا إحدي قري مركز المنيا إحالة أوراق المتهم القتل العمد بمحكمة جنايات شهر مارس المقبل سرقة مركبة التوك توك سائق توك توك

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