الأحد 22 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: الحلبوسي يدعو المجتمع الدولي للوقوف بوجه المتطرفين

الحلبوسي
الحلبوسي

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي للوقوف بوجه المتطرفين، على خلفية الإساءة للقرآن الكريم في السويد.

وقال الحلبوسي في تغريدة له وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): "رفضنا التطرّف وقاتلناه ودفعنا الدماء للقضاء عليه، وعلى المجتمع الدولي أن يقف بوجه المتطرفين الذين يهددون السلم في العالم عبر الإساءة إلى الأديان والكتب المقدّسة".

وأضاف: "وهي دعوة مباشرة للحكومة السويدية لمنع تكرار الإساءة للقرآن الكريم ومحاسبة المسيء واحترام مشاعر المسلمين عبر العالم".

مكافحة الارهاب في العراق 

وفي سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي،  الأربعاء، عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية بكمين في وادي حوران بمحافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عملية نوعية بنصب كمين محكم في (وادي حوران) في محافظة الأنبار، استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف، أن "العملية أدت إلى قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

الاستخبارات والتحقيقات في العراق

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على 10 متهمين بجرائم الإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر البيان، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عمليات أمنية استخبارية استندت لمذكرات قضائية صدرت بحق متهمين بجرائم الإرهاب قدمت بحقهم شكاوى وأدلة عن انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وقيامهم بجرائم ضد المواطنين وتجارة الأسلحة.

وأضاف أن "مفارز الوكالة شرعت بواجبات متزامنة في عدد من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 متهمين في محافظة كركوك واثنين في صلاح الدين ومتهم في ذي قار وآخر في البصرة"، لافتًا إلى أنه "تم استكمال الإجراءات التحقيقية أصوليًا، وفق وكالة الأنباء العراقية. 

 

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