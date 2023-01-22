الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نرصد أبرز ملامح العلاقات الثقافية بين مصر وجنوب إفريقيا

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الأحد، وفد وزارة الثقافة والفنون بدولة جنوب إفريقيا، لبحث أطر التعاون المشترك والأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء الاتفاق على إقامة "الموسم الثقافي الجنوب إفريقي الأول"، والذي سيضم مجموعة من الفعاليات بين معارض للكتب والحرف والمشغولات اليدوية، وورش عمل مشتركة بين فرق مصرية وجنوب إفريقية في مجال الفنون الاستعراضية، بخلاف إقامة منتدى للأعمال يناقش دور الثقافة والفنون في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وملتقى فني للرسم على الجداريات.

تمثل العلاقات المصرية الجنوب إفريقية ركنًا أساسيًا وحجر زاوية بالغ الأهمية للقارة الإفريقية، واستقرارها، وتنميتها، وكذلك بالنسبة للعالم كله.

كان التواصل بين مصر وجنوب إفريقيا أمرًا مهمًا وضروريًا في كل الأوقات، ولذلك فإن التعاون بينهما وتعزيز علاقاتهما أمر بالغ الأهمية للشعبين ولقارة إفريقيا دولًا وشعوبًا.

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجمهورية جنوب إفريقيا في 1942 بعد افتتاح أول قنصلية عامة لجنوب إفريقيا بالقاهرة، ثم تحولت القنصلية إلى بعثة دبلوماسية إثر قرار مجلس الوزراء المصري برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع اتحاد جنوب إفريقيا إلى مستوى البعثات الدبلوماسية عام 1949.. فى السطور التالية نرصد أبرز ملامح العلاقات الثقافية بين مصر وجنوب إفريقيا.

العلاقات الثقافية

ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعلاقات ثقافية ودينية وطيدة، ويأتي الأزهر الشريف في مقدمة المؤسسات التي سارعت بتقديم خدماتها المتميزة لجنوب إفريقيا في مجال تعليم اللغة العربية وتعاليم الإسلام الحنيف وصحيح الدين، سواء من خلال مبعوثيه‏ أو من خلال معاهد التعليم الابتدائية الأزهرية‏ في كل من مدينتي دربن وكيب تاون‏.‏

توجد بعثة أزهرية كبيرة في جنوب إفريقيا يصل عددها 20 موفدًا، تدير عددًا من المساجد الموزعة على جنوب إفريقيا، إضافة إلى وجود كنيسة بجوهانسبرج ودير قبطي تحت الإنشاء.

العلاقات الاعلامية

شهد التعاون الإعلامي دفعة قوية خاصة بعد توقيع مصر وجنوب إفريقيا في يوليو 2003 مذكرة التفاهم للتعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وبين هيئة الإذاعة والتليفزيون بجنوب إفريقيا، والتي أتاحت للجانبين تنفيذ برامج محددة ومفصلة تتضمن الالتزام بإذاعة أفلام درامية مصرية شهريًا وأفلام تسجيلية قصيرة "سياسية وإعلامية وسياحية" ومواد موسيقية وفلكلورية متنوعة.

العلاقات الرياضية

في 19 أكتوبر 2010، تم توقيع برتوكول تعاون رياضي بين مصر وجنوب إفريقيا يعد الأول من نوعه بين البلدين، يتضمن أسبوع تبادل رياضي بين فرق الناشئين في ألعاب كرة القدم والاسكواش والسباحة كبداية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزارة الثقافة والفنون بدولة جنوب أفريقيا الموسم الثقافي الجنوب أفريقي الأول معارض للكتب والحرف والمشغولات اليدوية اتفاقية التجارة الحرة القارية

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