الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«آداب طنطا» تنظم المؤتمر العلمي الدولي الثاني فبراير المقبل 

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استعرض الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، تقريرًا حول استعدادات كلية الآداب لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي الثاني للكلية بعنوان "دور العلوم الإنسانية في دعم التنمية المستدامة" خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٣ فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور محمود زكي، أن المؤتمر يستهدف القضايا الاجتماعية والنفسية والفكرية وتأثيرها في دعم التنمية المستدامة، والتركيز على أهمية الأبعاد التاريخية والأثرية والسياحية مع تعظيم مخرجات التقنيات الحديثة والمعاصرة في دعم وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن الأبعاد الجغرافية والمناخية تعتبر من الركائز الرئيسية في صياغة الفكر التنموي المستدام، مؤكدًا أهمية دور الوعي اللغوي والأدبي والإعلامي في دعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جهته، أكد الدكتور ممدوح المصري، أن المؤتمر يهدف بالأساس إلى إبراز دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة ومعالجة القضايا المجتمعية والنفسية والاجتماعية والتوعية للمجتمع، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الترتيبات اللازمة للمؤتمر خلال نهاية الأسبوع المقبل وتجهيزات المطبوعات والنشر للمؤتمر، مؤكدًا أن اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر العلمي الثاني للكلية على أتم الاستعداد لتنظيم المؤتمر باعتباره حدث كبير وعلامة فارقة في تاريخ الكلية.

آداب طنطا تنظم المؤتمر العلمي الدولي الثاني في فبراير المقبل التعليم العالي والبحث العلمي التقنيات الحديثة الدراسات العليا والبحوث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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