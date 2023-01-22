الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الجمعة.. انطلاق أولى حلقات برنامج «أيمن وسكر» على شاشة «ON»

ايمن وسكر
ايمن وسكر

تنطلق أولى حلقات برنامج " أيمن وسكر" الذي يقدمه أيمن مصطفى، يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 27 يناير الجاري، ويذاع على شاشة "ON" في تمام الساعة التاسعة مساء.


وكان أيمن مصطفى كشف عن تفاصيل برنامجه الجديد «أيمن وسكر»، خلال استضافته مع  الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية dmc في حلقة خاصة عن برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وحكى عن برنامجه الذي يهدف لتقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر من أجل دعم السياحة وجذب مزيد من السياح لزيارة مصر التي تمتلك كل المقومات السياحية، مشيرًا إلى أنه يستهدف الأطفال في المقام الأول، لافتًا إلى أنه استعان بـ نسناس من أجل استهدافه للأطفال وأنه ابتكر فكرة جديدة للبرنامج من أجل جذب الأطفال والكبار للمشاهدة.

 

وأضاف: «أنا أستهدف الأطفال والأجيال اللي طالعة فكرة بسيطة نلف بيها مصر كلها وفكرة البرنامج حد أعرفه عايش في دولة أجنبية وبيبعت لي صورة بنت وبيقولي فسحها في مصر كلها وبعت بنت شايلة صورة نسناس وبروح معاي حراسة وجاردات وبستلمه على إنه حد مهم في بلده وجاي بحراسة وبيمضوني على ورقة إني مسؤول عن سلامته ومزاجه ولو عملت حاجة غلط هتحاسب».

 

وأشار إلى أنه بدأ تصوير أول 3 حلقات في البرنامج «بدأنا أول حلقة في القاهرة وبنلف محافظات مصر».

 

وواصل أيمن عمر: «بحب أكون عند حسن ظن الجمهور»، مشيرا إلى أنه تربى في الكويت وولد فيها وظل فيها حتى بلغ 33 عاما والتحق بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية ثم استقال وعاد لمصر.

 

وأوضح: «أنا أستهدف الأطفال والأجيال اللي طالعة فكرة بسيطة نلف بيها مصر كلها وفكرة البرنامج حد أعرفه عايش في دولة أجنبية وبيبعت لي صورة بنت وبيقولي فسحها في مصر كلها وبعت بنت شايلة صورة نسناس وبروح معاي حراسة وجاردات وبستلمه على إنه حد مهم في بلده وجاي بحراسة وبيمضوني على ورقة إني مسؤول عن سلامته ومزاجه ولو عملت حاجة غلط هتحاسب».

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الجمعة.. انطلاق أولى حلقات برنامج «أيمن وسكر» على شاشة «ON»

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