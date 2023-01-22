الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مساعدة منة فضالي تسرق مشغولات ذهبية من فنانة

منة فضالي
منة فضالي

كشف مصدر أمني كواليس استغاثة فنانة على خليفة «اختفاء مساعدتها»، حيث تبين أن المساعدة شريكة لشقيقتها في سرقة وعرض مشغولات ذهبية للبيع.

وكانت الفنانة منة فضالي قد نشرت تدوينة مصحوبة بصورة لسيدة على حسابها الشخصي عبر «فيسبوك» تفيد بـ«اختفاء المساعدة الشخصية لها».

وتبين أن شقيقة مساعدة منة فضالي روجّت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة، وتم ضبط المساعدة لعرض مشغولات ذهبية مجهولة المصدر بأحد محال الصاغة بالجمالية.

وبمواجهتها اعترفت بأنّ المشغولات سرقتها شقيقتها من فنانة أخرى وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

مصدر أمني شريكه سرقة مشغولات ذهبية اختفاء المساعدة الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مساعدة منة فضالي تسرق مشغولات ذهبية من فنانة

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