الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بقنا

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه وأصيب 3، اليوم، في حادث سيارتين بقرية السمطا بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين بينهم طفلة في حادث تصادم سيارتين بمدخل قرية السمطا في دشنا شمال محافظة قنا.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.
وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شريف مصطفي، وإصابة علاء شريف، وحميد أبوالفضل وطارق علاء، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

مصرع مركز دشنا محافظة قنا طفل سيارات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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