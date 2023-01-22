تأجيل محاكمة عاطلين بسبب «عاهة عامل» في شبرا الخيمة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، نظر قضية اتهام عاطل بإحداث عاهة لعامل في مشاجرة مع والداته، لجلسة يوم 25 يناير لسماع مرافعة دفاع المتهمين.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18743 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2311 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام. م"، 24 سنة، عاطل، "إبراهيم. ح"، 25 سنة، عاطل، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".

كما حازا وأحرزا سلاحا أبيضا "مطواة" بدون ترخيص، كما حازرا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح الناري سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أطلق عيارا ناريا من السلاح الناري سابق الذكر، وأحدث إصابة "م ع أ"، 31 سنة، عامل، بالقدم، وأحدث له عاهة يستحيل بروئه منها بقدمه اليسرى، حال تدخل المجني عليه لمنع المتهم الأول من التعدي على والدته "والدة المتهم" حال صياحها لطلب النجدة من تعديه عليها.