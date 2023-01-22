العراق يدين إحراق نسخ من القرآن الكريم فى السويد

أدان العراق، اليوم الأحد، سماح السلطات السويدية بقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الأحد، عن إدانة واستنكار العراق الشديدين لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، مؤكدة أن هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم، وتشكل استفزازا خطيرا لهم.

ودعت الخارجية العراقية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.

رفض عربى لتدنيس المقدسات الإسلامية

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية موقف السعودية الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

كما أدان المغرب الحادث واصفا هذا الفعل بأنه "خطير".

وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية المغربية إن المملكة تستغرب سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية، وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بمس القرآن الكريم والرموز الدينية المقدسة للمسلمين.