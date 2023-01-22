الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بمركز دشنا بقنا

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصٌ مصرعه وأصيب طفله واثنين آخرين، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارتين ملاكي في نجع الجامع مدخل قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي في نجع الجامع، أمام مدخل قرية السمطا، في دشنا، وأسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص.

وبعد الفحص تبين مصرع "الشريف مصطفى أحمد، يبلغ من العمر 45 عامًا، وإصابة طفله علاء الشريف مصطفى، يبلغ من العمر 10 أعوام، اشتباه نزيف بالمخ، واثنين آخرين حميد أبوالفضل حميد، يبلغ من العمر 21 عامًا، كسر بالساق اليسرى، وطارق علاء عبدالوهاب، يبلغ من العمر 21 عامًا.

وتقرر نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى الاستقبال في مستشفى قنا الجامعي؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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