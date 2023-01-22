رئيس غرفة «صناعة الملابس»: نفتقد صناعة الموضة فى مصر

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إننا نفتقد صناعة الموضة في مصر، وجميع المخرجات هي اجتهادات من أصحاب الشركات، وخريجي الجامعات، لتنفيذ منتج ينافس في السوق المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر «شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطية لقطاعات النسيج والجلود [email protected]» والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورؤساء غرف الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية.

وأضاف أن: "من خلال شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطي لقطاعات النسيج والجلود نستطيع أن نتشارك مع الدول الأوروبية لصناعة موضة في مصر، مما يعمل على زيادة القيمة التسويقية وتطوير صناعة الموضة، ونرفع من حجم صادراتنا لتكون لنا سوق جديدة للصادرات المصرية".

وأوضح أن المصنعين والمنتجين المصريين يفتقدون طرق التواصل مع المشترين في الخارج، لافتًا إلى أنه يجب إتاحة فرص للتواصل من خلال دعم من السوق الأوروبية لزيارة المصنعين، وفتح مجال للمنتجين للتصدير للخارج، لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وإيجاد منتجات جودة عالية تواكب الموضة العالمية.

من جانبه، قال السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية لها دور قوي في التعليم والتدريب والابتكارات، والتي تضم 14 كلية ومعهدًا عديدة، مشيرًا إلى أنها تدعم الباحثين في جميع المجالات وشركات دولية، وتهتم بقوة وتشارك في خدمة المجتمع، مع جاهزيتها لتنفيذ رؤية الدولة في جميع المجالات.

وأضاف أنه "منذ 5 سنوات ونحن نعمل في الطاقة المتجددة، ولنا شراكة كثيرة مع الاتحاد الأوروبي في مشروعات تحقق التنمية المستدامة"، مؤكدًا أن صناعات النسيج والجلود صناعة هامة كثيفة العمالة، وفكرة «المختبر الإبداعي» هي فكر متميز يحتاج تواجد فئات وعلوم مختلفة وتواجد كيانات مختلفة، والذي من خلاله نستطيع أن نحصل على تميز جيد.