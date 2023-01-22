العثور على جثة شاب بمياه ترعة فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من العثور على جثمان شاب مجهول الهوية في ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين بناحية منطقة البستان.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي مدينة السنبلاوين، إلى مأمور مركز السنبلاوين بظهور جثة طافية بمياه ترعة اليوهية بمدينة السنبلاوين.

البداية بانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مجهول الهوية، غارقة بمياه الترعة، ويرتدي ملابسه بالكامل، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومراجعة بلاغات الغياب المحررة خلال الفترة الماضية.