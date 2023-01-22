رئيس «التصديري للجلود»: 7 مليارات دولار حصة مصر بالمنتجات الجلدية

قال محمود سرج رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق لنا حلم كنا نتمناه وهو الانتقال للمدينة الصناعية بـ «الروبيكي»، مشيرًا إلى أنها تضم 100 مصنع للصناعات الجلدية، فضلا عن مصانع الإكسسوارات الخاصة بالصناعات الجلدية.

جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي، «الابتكار والتعاون الأورومتوسطي لقطاعات النسيج والجلود»، والذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، ورئيس وفد المفوضية الأوروبية، نخبة كبيرة من المسؤولين والاقتصاديين.

وأضاف أن ما نسعى إليه أن يكون بمصر علامة تجارية «براند» للصناعات الجلدية، حيث نحتاج لتحقيق ذلك مقومات كثيرة، أولها أن «الموضة» التي نحن بعيد عنها، وشراكات عالمية، ومعامل للعمل في الصناعات الجلدية بكافة أنواعها.

وأشار إلى أن حجم تداول المنتجات الجلدية عالميًا 600 مليار دولار وحصة مصر 7 ملايين دولار، لذا يجب أن يكون لدينا اتصال مع الصناعة العالمية بدعم من جهات عدة؛ ومنها دعم الجامعات المختلفة لتنمية الابتكار، وتدريبات للعاملين، وزيادة حجم المصانع.

وأوضح أن مصر دولة ذات موقع استراتيجي، لجذب الاستثمارات، ولدينا مميزات ليس لها مثيل في العالم كله، ومصانع لديها الشهادة العالمية للعمل مع العلامات التجارية العالمية، فضلا عن اتفاقيات دولية عربية وأفريقية، وفضلا عن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وهو ما نعمل من خلال دعم وزيادة حجم الصناعات الجلدية.

يذكر أن المؤتمر جزء من أنشطة "[email protected]" لمشروع ENI CBC MED [email protected] وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الابتكار بقطاعات النسيج والجلود والأحذية التقليدية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط من خلال تشجيع تطوير منتجات جديدة وسد الفجوة بين هذه القطاعات والصناعة الإبداعية.

وسيسلط المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه تلك القطاعات والفرص وكيفية تحسين التعاون في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.