روسيا: سنبدأ بيع الحبوب إلى مصر بالروبل وليس الدولار

أعلنت الحكومة الروسية، الأحد، عن أنها ستبدأ بيع الحبوب إلى مصر بالروبل الروسي وليس الدولار.

وأوضحت نائبة رئيس الحكومة الروسية، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم، أن تركيا اشترت الحبوب الروسية بالروبل، وستعمل موسكو على تنفيذ الأمر ذاته مع مصر، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت "أبرامشينكو" أن موسكو لم تتحول إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية بشكل منتظم، لكن هناك اتجاها داخل الحكومة لتنفيذ هذا الأمر، وستعمل على تطبيقه مع مصر التي تعتبر أكبر مستورد للحبوب من روسيا، مشيرة إلى نجاح هذه التجربة مع تركيا.

وكشفت نائبة رئيس الحكومة عن أن البنك المركزي الروسي يجري محادثات حاليًا مع البنوك المركزية للدول الأخرى لوضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، ولن يقتصر الأمر على المنتجات الغذائية بل سيمتد إلى تعاملات أخرى.

البنك المركزى الروسى يُدرج الجنيه على قائمة العملات الأجنبية

وأدرج البنك المركزي الروسي، الأربعاء الماضي، الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، فقد تضمنت قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًا مقابل الروبل 9 عملات، من بينها الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والريال القطري.

وبحسب المركزي الروسي سجل سعر الروبل مقابل الجنيه المصري نحو 43 قرشًا.