الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النائب خالد عيش: 25 يناير 1952 معركة الشرف والبطولة

خالد عيش عضو مجلس
خالد عيش عضو مجلس الشيوخ

قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه على مدار 71 عاما كانت المعركة التي خاضها رجال الداخلية المصرية يوم 25 يناير 1952، هي واحدة من المعارك التي تعكس قوة وشجاعة وصلابة رجال الداخلية في الحفاظ علي مؤسسات الدولة وحمايتها من أي عدوان، وهو اليوم الذي يذكرنا بالتضحيات التي قدمها رجال الشرطة خلال السنوات الثمانية الماضية في حربهم ضد الإرهاب لعودة الامن والاستقرار مرة أخرى. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: التاريخ لا ينسي تضحيات رجال الشرطة، وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر والعرفان والتقدير لرجال وأبطال الشرطة المصرية الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن والأمان، موضحاً أن سلعة "الأمن والأمان" هما الأغلي في العالم، وتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية المتواصلة ليلاً ونهاراً يسطرها التاريخ بأحرف من نور.

النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ اتحاد عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية 25 يناير رجال الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

«كهربا» يذبح عجلًا بعد تسجيله هدفًا فى لقاء القمة أمام الزمالك (صورة)

بدء صرف مرتبات يناير للعاملين بالدولة.. اليوم

متحدث الخارجية: الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا نموذج للتعاون بين ضفتى المتوسط

3 متهمين وراء ترويج الأدوية المخدرة عبر «فيسبوك»

ضبط «كوكتيل مخدرات» بـ5 ملايين جنيه

النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح تشارك بمقترح تعديل المسار المروري للشوارع الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون على الأهالى

أكثر من 100 ألف إسرائيلى يتظاهرون فى تل أبيب ضد سياسات حكومة نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية تستدعى أسيرًا مُحررًا قضى فى سجونها 40 عامًا بعد يوم من الإفراج عنه