النائب خالد عيش: 25 يناير 1952 معركة الشرف والبطولة

قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه على مدار 71 عاما كانت المعركة التي خاضها رجال الداخلية المصرية يوم 25 يناير 1952، هي واحدة من المعارك التي تعكس قوة وشجاعة وصلابة رجال الداخلية في الحفاظ علي مؤسسات الدولة وحمايتها من أي عدوان، وهو اليوم الذي يذكرنا بالتضحيات التي قدمها رجال الشرطة خلال السنوات الثمانية الماضية في حربهم ضد الإرهاب لعودة الامن والاستقرار مرة أخرى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: التاريخ لا ينسي تضحيات رجال الشرطة، وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر والعرفان والتقدير لرجال وأبطال الشرطة المصرية الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن والأمان، موضحاً أن سلعة "الأمن والأمان" هما الأغلي في العالم، وتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية المتواصلة ليلاً ونهاراً يسطرها التاريخ بأحرف من نور.