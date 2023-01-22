تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«مصر الخير» على تدريب شباب «حياة كريمة» في قنا

ينفذ قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وبالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" برنامج تدريب تحويلي لمجموعة من شباب قرى مركز فرشوط بمحافظة قنا وذلك في الفترة من 21/1 إلى 9/2/2023.

يأتي ذلك في إطار التعاون المبرم بين الجانبين لتدريب شباب قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن التعاون المشترك بين "قطاع التدريب" التابع للوزارة و"مصر الخير" يأتي فى إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان المصري، لذا يقوم الجانبان بتدريب عدد من شباب "فرشوط" على مجالات (إصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، الألوميتال، اللحام) بالإستعانة بسيارة تدريب متنقلة تابعة لقطاع التدريب والتي تضم عددا من ورش العمل الفنية المجهزة، لافتاً إلى أنه تم الحرص على توفير المدربين الأكفاء لتقديم التدريبات الموضوعة لضمان تأهيل المتدربين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل فور إنتهاء التدريب، مضيفاً أن مدة برنامج التدريب تبلغ حولي (90) ساعة على مدار ثلاثة أسابيع وسيتم توفير المعدات اللازمة لكل متدرب يجتاز الدورة التدريبية بنجاح وذلك بهدف توفير فرصة عمل حقيقية تصبح مصدر دخل كافي يحسن المستوى الاقتصادي للمتدرب ولأسرته.

وأشار بكر إلى توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني في مصر ورفع المستوى المهني للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات، مؤكداً على وجود ثقة متبادلة بين الطرفين ساعدت في إيجاد شراكات ممتدة على مدار السنوات الماضية بمجالات التدريب والتأهيل المهني.

من جانبه قال الدكتور صابر حسين، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن تدريب الشباب على المهن الحرفية والفنية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل الأرتقاء بمهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور صابر حسين، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتسليم الشباب (شنط عدة)، فضلا عن منحهم الشهادات المعتمدة للتدريب في مجال التبريد والتكييف ومجال صناعة الألوميتال، ومجال إصلاح الأجهزة المنزلية.

ووصف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، التعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، بالنقلة النوعية في التعاون بين الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الشباب من أبناء مصر، موجهاً الشكر لوزارة الانتاج الحربى لدعمهم لهذه التجربة المفيدة والنافعة.