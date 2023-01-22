محافظ الدقهلية: إحالة 99 محضرًا بمخالفات تموينية للنيابة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 99 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن منية النصر والمطرية ودكرنس ونبروه وميت غمر وتمى الامديد وطلخا وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 43 محضر نقص وزن و11محضر غير مطابق للمواصفات و4 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها(20 شيكارة)و2 محضر توقف عن الإنتاج و1 محضرعدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و2 محضر عدم وجود قائمة و2 محضر عدم إعطاء بون صرف و2 محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (4شكاير) و24 محضر عدم إعلان عن الاسعار و2 محضر تصرف في سلع تموينية و2 محضر تبديد حرز و1 محضر سلع مجهولة المصدر بدون ففواتي وتم التحفظ علي 4680 عبوة خل وعسل اسود ومربي،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء..حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المطرية بقيادة محمد حمص رئيس المركز والمدينة بالمرور علي المخابز بنطاق المدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.