تداول أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عبر «تليجرام»

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، بعض الأسئلة زعموا أنها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على تطبيق "تليجرام"، بعد بدء الامتحانات صباح اليوم، في عدد من المحافظات.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة القاهرة، اليوم، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة والمنطق، بينما في محافظة الجيزة، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية و التاريخ والفيزياء.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، السبت الماضي، في جميع المحافظات في الفترة من 14 لـ26 يناير، وفقًا لجدول كل محافظة.

ويؤدي اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ما يقرب من مليون و200 ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت المدرسي، وستكون ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

وانطلقت اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، يوم الخميس الماضي، والصفين الأول والثاني الثانوي العام، السبت الماضي، بينما انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظتي الجيزة والقليوبية، السبت، ويستمرون حتى نهاية الأسبوع.

- جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة

وجاء جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة كالتالي:

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

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