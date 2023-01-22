الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد إحالتهم للمفتي.. الحكم على 6 متهمين في «خلية مصر الجديدة» اليوم

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكمها على 6 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة".

يصدر الحكم  برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، كانت المحكمة في الجلسة الماضية قد أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية؛ للبت في إعدامهم.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 5 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة" إلى المحاكمة العاجلة.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر جنايات مصر الجديدة خلية مصر الجديدة المستشار وجدي عبدالمنعم

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