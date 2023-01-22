الشناوى وعثمان يؤكدان أحقية الزمالك فى ركلة جزاء أمام الأهلى

كشف أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، عن أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 14 من الدوري الممتاز.

وقال "الشناوي"، في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء؛ بسبب تدخل حسين الشحات على إمام عاشور، وكان ينبغي على الفار استدعاء الحكم".

وأضاف: "هدف الأهلي الذي سجله كهربا كان صحيحًا، وكان يجب على حكم الفيديو وضع خطوط التسلل، ولا توجد ركلة جزاء لصالح الأحمر، واستمرار اللعب كان أمرًا صحيحًا".

وأتم: "الزمالك لا يستحق ركلة جزاء في لقطة لمس الكرة بيد رامي ربيعة لأنها لم تكبر جسده".

ومن جانبه، أكد سمير عثمان، الخبير التحكيمي، في تصريحات تليفزيونية، على صحة هدف الأهلي الأول، ووجود ركلة جزاء صحيحة للزمالك غير محتسبة؛ بسبب إعاقة حسين الشحات لإمام عاشور داخل منطقة جزاء الأهلي.