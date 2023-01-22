مروان عطية: الجميع ساعدنى فى التأقلم سريعًا مع الأهلى

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم ‏على فريق الزمالك بثلاثية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال مروان إن اللاعبين ساعدوني على التأقلم بشكل سريع مع الفريق، مضيفًا أن الجميع كان على قدر المسئولية، ونجحوا في إسعاد جماهيرهم في كل ‏مكان.‏

وأوضح أن شخصية اللاعبين وإصرارهم على الفوز اليوم كانت كلمة السر في تحقيق ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري الممتاز.‏

وأشار إلى أن جماهير الأهلي لعبت دورًا بارزًا، وكانت الدافع القوي من أجل ‏تحقيق الفوز، مشددًا على أن الفريق يلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا منذ بداية الموسم الحالي.