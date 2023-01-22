الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تكشف آخر تطورات المظاهرات الفرنسية

المظاهرات الفرنسية
المظاهرات الفرنسية

قال خالد شقير، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن عشرات من المُنظمات الشبابية مع أحزاب يسارية، منها حزب الخضر والحزب الشيوعي وحركة فرنسا الأبية، كانت في بداية هذه المسيرة التي بدأت من ميدان الباستيل بالعاصمة الفرنسية باريس مُتجهة إلى ساحة الجمهورية.

 

المظاهرات الفرنسية

وأكد خالد شقير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه حدثت بعض المناوشات بين مجموعة من الشباب وقوات الأمن والدرج الفرنسي، وتم على إثرها توقيف 38 شابًا كانوا يحملون بعضًا من الأسلحة والمواد الممنوعة في مثل هذه المسيرات والتظاهرات.

 

اشتعال الأوضاع الفرنسية 

وأضاف في حديثه، أنه جرى توقيف وتفتيش قرابة نحو 1700 شخص، وذلك حسب الشرطة الفرنسية، لافتًا إلى وجود بعض المناوشات بين الجانبين، وتمت السيطرة عليها دون إحداث الكثير من عمليات الكر والفر بين المتظاهرين الشباب والأمن الفرنسي، وهذا ما كانت تخشاه قوات الشرطة الفرنسية.

القاهرة الاخبار المنظمات الشبابية الفرنسية خالد شقير المظاهرات الفرنسية قانون المعاش الفرنسي

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