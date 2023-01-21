الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحالف القوي المدنية من أجل المناخ يستكمل خطة العمل من الأقصر

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

استكمل تحالف القوي المدني من أجل المناخ، خطة عمله الذي أعلن عنها وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان عام محافظة الأقصر وبدء اللقاء بوضع خطة تشاركية من أجل تفعيل دور المجتمع المدني بمحافظة الأقصر وتم الإعلان عن برنامج رفع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة والمناخ.

وأثنى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على مشاركة التحالف الفاعلة أثناء المؤتمر، مشيدًا بجهود الشباب ودعم القيادة السياسية حيث تتخذ الدولة خطوات واضحة نحو إشراك الشباب في المفاوضات عند اتخاذ القرارات.

وأفادت الدكتورة هدي المغربي سكرتير عام مساعد ان المحافظة نفذت العديد من الفاعليات في إطار نشر الوعي بقضايا التغيرات المناخية.

وأشارت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة تنمية وطن "مشروع وطن" وأمين عام التحالف إلى تزايد وتيرة العمل بشأن التغيرات المناخية علي الصعيدين المحلي والدولي حيث تعهدت مصر بإدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وعمدت الدولة المصرية إلى وضع سياسات لمجابهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية استهدفت وضع خريطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في مقدمة الأولويات المصرية.

واستكملت القصاص، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تسعى إلى تحقيق تحسن مستدام في جودة الحياة في الحاضر والمستقبل كما تقدمت بالشكر والامتنان إلى المحافظ على تعاونه الدائم ودعمه للعمل الأهلي وإيمانه بالشباب.

اتخاذ القرارات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التغيرات المناخية الدكتورة شيماء القصاص الطاقة النظيفة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر

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