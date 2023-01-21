اتحاد الكرة يضغط على وزير الشباب لزيادة عدد الجماهير فى بطولة أفريقيا للشباب

كثف مسؤولو اتحاد الكرة تحركاتهم قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس المقبل.

ويشارك منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر في بطولة أمم إفريقيا، ضمن المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات موزمبيق ونيجيريا والسنغال، حيث يشارك في البطولة 12 منتخباً مقسمين على 3 مجموعات .

وطلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من وزارة الشباب والرياضة ضرورة السماح بحضور جماهيري كامل في مباريات منتخب الشباب ببطولة أمم إفريقيا.

ويرغب اتحاد الكرة في توفير دعم ومساندة جماهيرية قوية لمنتخب الشباب خلال البطولة، لتكون أحد عوامل تعزيز حظوظ الفراعنة في حصد لقب أمم إفريقيا للشباب.

وشدد مسؤولو اتحاد الكرة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتحرك من أجل الحصول على موافقات من الجهات الرسمية بالدولة بأقصى سعة جماهيرية ممكنة خلال بطولة أمم إفريقيا، خاصة وأن منتخب مصر سيكون هو المستفيد الأول من تلك الخطوة كون البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب منافسات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة، فيما تقام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة على ملعبي استاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا للشباب يوم 19 فبراير المقبل، بمواجهة منتخب موزمبيق، ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وتضمن المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي التأهل لبطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامتها الصيف المقبل في إندونيسيا.

وتعد هذه البطولة فرصة ذهبية أمام منتخب الشباب للوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب سنوات طويلة، في ظل إقامة البطولة على أرض مصر .