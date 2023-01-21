كلاتنبيرج يبلغ حازم إمام بعدم ممانعته الرحيل عن لجنة الحكام

أبلغ الإنجليزى مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية، بموافقته على الرحيل عن منصبه بالتراضي، دون المطالبة بالشرط الجزائى الموجود فى عقده مع اتحاد الكرة .

وتغيرت نبرة الخبير الإنجليزى تمامًا مع مسئولى الجبلاية عقب الجلسة الاخيرة التى عقدت معه بحضور مسئولى الجبلاية، وممثلى رابطة أندية الدورى الممتاز .

وتحدث كلاتنبرج مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة خلال جلسة مطولة أمسقائلا : «إذا كانت هناك رغبة لدى أعضاء اتحاد الكرة برحيلى، فلن أمانع، خاصة فى حال استمرار الهجوم على التحكيم بهذا الشكل، دون منحه فرصة كافية لكى يظهر التطور فى منظومة التحكيم».

وأوضه كلاتنبيرج لعضو الجبلاية أن تعاقده مع اتحاد الكرة من البداية محدد وهو مسئول تطوير التحكيم وليس رئيس لجنة الحكام، وهو مسئول عن تطوير المستوى وليس الأمور الإدارية داخل لجنة الحكام سواء تعيينات الحكام او الامور المالية وغيرها .

وغادر كلاتنبرج مصر قبل ساعات إلى اليونان لحضور ورش العمل الخاصة به، على أن يشاهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك عبر التلفاز من اليونان خاصة وأنه اختار طاقم تحكيم من سلوفينيا لقيادة المباراة تحكيميا .

وتحدث مسئولو اتحاد الكروة مع كلاتنبيرج خلال الجلسة الأخيرة، بشأن رحيله عن منصبه إذا كانت ظروفة لا تسمح للتفرغ من أجال إدارة لجنة الحكام، مكن خلال التواجد فى مصر بشكل مستمر، وتم التناقش حول الشرط الجزائى المتواجد فى عقده بشأن الحصول على مستحقاته كاملة لنهاية الموسم فى حال إقالته .

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية تحدثوا مع كلاتنبرج خلال الاجتماع الذى انعقد خلال الأسبوع الجارى بأنه لابد من التواجد باستمرار وعدم المغادرة كل أسبوع إلى اليونان، إلا أنه أكد للمسئولين بأنه تحدث فى هذه الجزئية من قبل والجميع على علم بأنه يعمل بالاتحاد اليونانى ولابد من المغادرة كل أسبوع.