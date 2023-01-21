السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسميًا.. «التعليم» تعلن الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة

امتحانات
امتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثانى، موضحة أن الدور الأول يبدأ 10 يونيو المقبل على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال منشور رسمي صدر منذ قليل.

وتنشر "الدستور" التفاصيل الكاملة عن الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة 
- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.
-الطلاب الراسبون عام 2022 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقومون بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.
- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012/ 2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد الدراسية بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.
- فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونًا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائمًا.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية الإنتظام فى الدراسة الالكترونية الاستمارة الالكترونية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

بعد ثلاثية الأهلى.. مرتضى منصور يدعو إدارة الزمالك لاجتماع طارئ لبحث مصير فيريرا

تردد قناه أون تايم سبورت on time sport الناقلة مباراة القمة 125

«تموين الغربية» يحرر 42 محضرًا متنوعًا للمخابز

متسابق «شارك تانك» يقبل عرض محمد منصور ودعم عبدالله السلام وأيمن عباس

رسميًا.. «التعليم» تعلن الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة

الآلاف يتظاهرون في باريس احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم