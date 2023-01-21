السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القومى للمرأة»: نسعى لتعميم التجارب الناجحة للمرأة فى مجال الزراعة

القومي للمرأة
القومي للمرأة

قالت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، إن الهدف الرئيسي للمائدة المستديرة التي عقدت لمناقشة عمل المرأة في القطاع الزراعي، هو رصد التجارب الناجحة في بعض القرى، وتعميمها في قرى أخرى. 

وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مشروعات الإنتاج الزراعي في قرية الروبي بمحافظة المنيا نجحت في التخلص من المخلفات الزراعية وإنتاج سماد عضوي، بعدما كان يتم حرقها وتتسبب في تلوث البيئة.

وأردفت: "عرفنا السيدات بطرق بسيطة كيف يحولوا المخلفات لسماد عضوي، ويعملوا له تغليف ويبيعوه في السوق".

ولفتت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي كبيرة جدًا في كل مراحل الإنتاج الزراعي، والمجلس القومي يعمل على إعلاء قيمة هذا القطاع، ليزيد من دخل المرأة والأسرة. 

الزراعة عمل المرأة في الزراعة مشاركة المرأة في الزراعة القرى

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