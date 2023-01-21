الزراعة: إتاحة السلع بتخفيضات تصل لـ40% واللحم البلدى بـ155 جنيها

أكد الدكتور سعيد صالح، المنسق العام لمنافذ وزارة الزراعة، أن الوزارة تتيح في منافذها السلع بتخفيضات تتراوح بين 20% و30% عن مثيلاتها في الأسواق، منوهًا أن بعض السلع تصل التخفيضات فيها لـ40% عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السر في هذه التخفيضات الكبير يعود إلى أن المنتجات والسلع تأتي مباشرة من المزارع ليد المواطن المصري، بدون تجار أو وسطاء، مردفا: "عندما تنتقل السلعة بين أكثر من يد يزيد ثمنها".

ولفت، إلى أن وزارة الزراعة لديها منافذ ثابتة عددها 243 منفذا، و32 منفذًا متحركًا يجوب المحافظات ويتركز في المحافظات الأكثر ازدحاما بالسكان.

وكشف عن أن سعر اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة 155 جنيهًا، وهي لحوم بلدي مرباة في مزارع وزارة الزراعة، واللحم الضأن بـ145 جنيهًا، والأرز رفيع الحبة بـ12 جنيهًا، والأرز عريض الحبة 15 جنيهًا، لافتًا إلى وجود 8 محطات لإنتاج بيض المائدة، متمركزة في 5 محافظات، وأسعاره أقل من أسعار البورصة.

وأعلن أن الأسطول المتحرك يتجه غدًا لمحافظة المنوفية، وعدده 22 سيارة مملوءة من السلع الغذائية، منها اللحوم والبطاطس.