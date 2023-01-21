السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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عالم

وزير العدل البريطاني على واقعة عدم ارتداء حزام الأمان لـ«سوناك»: خطأ غير مقصود

دومينيك راب
دومينيك راب

علق وزير العدل البريطاني دومينيك راب، اليوم السبت، على تغريم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان في سيارة متحركة.

وقال راب في تصريحات صحفية إن الحادث ما كان يجب أن يحدث بالطبع، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف وزير العدل البريطاني أنه لا يتوقع أن تؤدى تلك الواقعة إلى استقالته من منصبه.

وأشار راب إلى أن واقعة خلع الحزام خطأ غير مقصود، مؤكدا أن سوناك لم يتخل عن وعده برئاسة الوزراء بنزاهة.

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الشرطة البريطانية تحقق في عدم ارتداء رئيس الوزراء ريشي سوناك حزام الأمان

وتحقق الشرطة البريطانية في عدم ارتداء رئيس الوزراء ريشي سوناك حزام الأمان في سيارته الرسمية، أثناء تسجيله مقطع فيديو على حسابه على الإنستجرام.

وأقر رئيس الوزراء "بالخطأ في التقدير" بعد أن ظهر مقطع يظهر سوناك في الجزء الخلفي من سيارة متحركة دون حزام الأمان.

وقالت الشرطة، إنها "كانت على علم بالأمر وتجري استفسارات".

وينص القانون على أنه يجب على مستخدمي السيارات ارتداء حزام الأمان إذا كان أحدهم مثبتًا في مقعدهم، مع استثناءات قليلة فقط.

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ويمكن إصدار غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني إذا كان الشخص لا يرتدي حزام الأمان.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت بعد ظهر اليوم: “كان ذلك خطأ وجيزا في التقدير، نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير”.

وأضاف المتحدث أن السيد سوناك "يوافق تمامًا على أن هذا كان خطأ ويعتذر".

وقال المتحدث "يعتقد رئيس الوزراء أنه يجب على الجميع ارتداء حزام الأمان"، و"لقد كان خطأ في الحكم، لقد أزاله لفترة قصيرة من الوقت لتصوير مقطع شاهدته، لكنه يقبل أن ذلك كان خطأ".

وتفاعل العديد من الأشخاص مع الأخبار التي تفيد بأن الشرطة تنظر في حادثة حزام الأمان، من خلال وصفها بأنها "مضيعة للوقت" وجادلوا بأن السلطات يجب أن تبحث في أمور أكثر أهمية.

وزير العدل البريطاني رئيس الوزراء البريطاني سوناك حزام الامان الشرطة البريطانية

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