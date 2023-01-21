السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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اقتصاد

جون كيري: «نُوَفِّي» نموذج للتكامل بين الأطراف ذات الصلة لدفع العمل المناخي

جون كيري
جون كيري

حرص المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، على تسليط الضوء على محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، خلال مشاركته في منتدى دافوس ٢٠٢٣، بسويسرا، والإشادة بالجهود المشتركة مع الحكومة المصرية من أجل دفع التحول الأخضر والانتقال العادل في مجال الطاقة المتجددة.

وخلال مشاركته في عدة فعاليات بمنتدى دافوس، قال كيري: "عملنا مع وزيرة التعاون الدولي في مصر والحكومة المصرية، على إطلاق برنامج نُوَفِّي"، والذي يستهدف تحقيق التحول في مجال الطاقة من خلال وقف العمل في ١٢ محطة تعمل بالغاز الطبيعي بإجمالي قدرات ٥ جيجاوات، واستبدالها بمحطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرات ١٠ جيجاوات".

وتابع: "يعد هذا البرنامج نموذجًا للتكامل والعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، فمن ناحية يعزز التحول الأخضر في مصر، كما أنه يقلل التلوث والانبعاثات، ويوفر الغاز الطبيعي الذي يمكن تصديره لقارة أوروبا لتوفير احتياجاتها ويحفز استثمارات القطاع الخاص".

كما أشار المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، إلى الإعلان المشترك الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ وبموجبه ستقوم الولايات المتحدة وألمانيا إلى جانب شركاء آخرين بتوفير ٥٠٠ مليون دولار لمصر للمضي قدمًا في توفير مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".

المبعوث الرئاسي الأمريكي جون كيري ن و ف ي منتدى دافوس الحكومة المصرية الطاقة المتجددة مصر

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