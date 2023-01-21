بعد تطويره.. الأوقاف تفتتح مسجد مهدي أباظة بالشرقية

ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذًا للخطة التي وضعتها الدولة للاهتمام بدور العبادة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، قامت وزارة الأوقاف بافتتاح عدد من المساجد بمحافظة الشرقي بعد تجديدها وانشاء الجديد منها، حيث تم إحلال وتجديد ل 11 مسجد، والصيانة وترميم 3 مساجد، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا، وأشارت الوزارة في بيان لها أن المساجد التي تم افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الدقهلية

ـ مصطفى عبد النبي – قرية مصطفى عبد النبي – مركز بلقاس .

ـ أبو بكر الصديق منشأة صالح – مركز السنبلاوين.

مديرية أوقاف البحيرة

ـ علي محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول.

ـ الرحمن – قرية سكران – الدلنجات.

ـ التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدي شحاته – كفر الدوار.

ـ مديرية أوقاف مرسى مطروح

ـ الكبير – مدينة براني.

ـ مديرية أوقاف الأقصر

ـ الراضي – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر.

مديرية أوقاف أسوان

ـ أبو بكر الصديق – إدفو قبلي – الشيخ إبراهيم.

مديرية أوقاف قنا

ـ الكويت – الصبريات – دشنا.

مديرية أوقاف الشرقية

ـ مهدي أباظة – كفر أباظة - الزقازيق.

مديرية أوقاف بني سويف

ـ الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الغربية

ـ الرحمة القبلي – محلة مسير - قطور.

مديرية أوقاف الإسكندرية

ـ الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثاني.

مديرية أوقاف الجيزة

ـ السلام الحارة – الواحات البحرية.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان.

ـ عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب – شارع النقطة.

مديرية أوقاف قنا

ـ عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط.

مديرية أوقاف البحيرة

ـ الرحمن – عزبة الزهيري القبلية – المحمودية.