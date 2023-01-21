السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تطويره.. الأوقاف تفتتح مسجد مهدي أباظة بالشرقية

مسجد مهدي أباظة
مسجد مهدي أباظة

ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذًا للخطة التي وضعتها الدولة للاهتمام بدور العبادة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، قامت وزارة الأوقاف بافتتاح عدد من المساجد بمحافظة الشرقي بعد تجديدها وانشاء الجديد منها، حيث تم إحلال وتجديد ل 11 مسجد، والصيانة وترميم 3 مساجد، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا، وأشارت الوزارة في بيان لها أن المساجد التي تم افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الدقهلية

ـ مصطفى عبد النبي – قرية مصطفى عبد النبي – مركز بلقاس .

 ـ أبو بكر الصديق منشأة صالح – مركز السنبلاوين.

مديرية أوقاف البحيرة

 ـ علي محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول.

 ـ الرحمن – قرية سكران – الدلنجات.

 ـ التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدي شحاته – كفر الدوار.

 ـ مديرية أوقاف مرسى مطروح

 ـ الكبير – مدينة براني.

 ـ مديرية أوقاف الأقصر

 ـ الراضي – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر.

مديرية أوقاف أسوان

ـ أبو بكر الصديق – إدفو قبلي – الشيخ إبراهيم.

مديرية أوقاف قنا

 ـ الكويت – الصبريات – دشنا.

مديرية أوقاف الشرقية

ـ  مهدي أباظة – كفر أباظة - الزقازيق.

مديرية أوقاف بني سويف

 ـ الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بني سويف

            مديرية أوقاف الغربية

ـ الرحمة القبلي – محلة مسير - قطور.

مديرية أوقاف الإسكندرية

 ـ الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثاني.

مديرية أوقاف الجيزة

 ـ السلام الحارة – الواحات البحرية.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان.

ـ  عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب – شارع النقطة.

مديرية أوقاف قنا

ـ عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط.

مديرية أوقاف البحيرة

ـ  الرحمن – عزبة الزهيري القبلية – المحمودية.

حياة كريمه للخطة بدورالعبادة رمضان الكريم

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وائل لطفي

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