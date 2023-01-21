بعد تطويره.. الأوقاف تفتتح مسجد مهدي أباظة بالشرقية
ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذًا للخطة التي وضعتها الدولة للاهتمام بدور العبادة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، قامت وزارة الأوقاف بافتتاح عدد من المساجد بمحافظة الشرقي بعد تجديدها وانشاء الجديد منها، حيث تم إحلال وتجديد ل 11 مسجد، والصيانة وترميم 3 مساجد، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا، وأشارت الوزارة في بيان لها أن المساجد التي تم افتتاحها هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف الدقهلية
ـ مصطفى عبد النبي – قرية مصطفى عبد النبي – مركز بلقاس .
ـ أبو بكر الصديق منشأة صالح – مركز السنبلاوين.
مديرية أوقاف البحيرة
ـ علي محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول.
ـ الرحمن – قرية سكران – الدلنجات.
ـ التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدي شحاته – كفر الدوار.
ـ مديرية أوقاف مرسى مطروح
ـ الكبير – مدينة براني.
ـ مديرية أوقاف الأقصر
ـ الراضي – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر.
مديرية أوقاف أسوان
ـ أبو بكر الصديق – إدفو قبلي – الشيخ إبراهيم.
مديرية أوقاف قنا
ـ الكويت – الصبريات – دشنا.
مديرية أوقاف الشرقية
ـ مهدي أباظة – كفر أباظة - الزقازيق.
مديرية أوقاف بني سويف
ـ الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بني سويف
مديرية أوقاف الغربية
ـ الرحمة القبلي – محلة مسير - قطور.
مديرية أوقاف الإسكندرية
ـ الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثاني.
مديرية أوقاف الجيزة
ـ السلام الحارة – الواحات البحرية.
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان.
ـ عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب – شارع النقطة.
مديرية أوقاف قنا
ـ عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط.
مديرية أوقاف البحيرة
ـ الرحمن – عزبة الزهيري القبلية – المحمودية.