مستفيد من ملتقى التوظيف ضمن «حياة كريمة»: تعلمت جداول المحاسبة ودراسات الجدوى

بجانب تطويرها للبنية التحتية وإحلال المرافق التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في حياتهم اليومية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » على توفير فرص عمل للشباب داخل تلك القرى من خلال تنظيم ملتقى توظيفي، والندوات والمحاضرات لتطوير أفكار المشروعات التي تدور في رأس الشباب.

كما سهلت المبادرة الرئاسية الحصول على قروض لدعم المشروعات الصغير للإتاحة الفرصة للراغبين في افتتاح مشروع خاص بهم وتوفير مصدر رزق ثابت لهم، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى جميع الشباب بعدما عانوا على مدار سنوات طويلة بسبب البطالة فمنذ تخرجهم لم يجدوا وظائف تناسبهم.

تعلمت جداول المحاسبة ودراسات الجدوى

في ذلك السياق كشف "أحمد عبد الله"، ٢٥ عامًا، حاصل على معهد تجارى فوق المتوسط، عن أن المبادرة الرئاسية طرحت فرص عمل في حرف توشك على الاختفاء، فضلًا عن طرح مهن أخرى تحتاجها القرية، مضيفًا: «حياة كريمة أوضحت لنا احتياجات سوق العمل بشكل دقيق، وذللت كل العقبات ووفرت لنا كل أسباب النجاح».

وواصل: «المبادرة وضعت خطة لزيادة أعداد العمال في الحرف، خاصةً التي تعانى نقصًا في العمالة، وقدمت لنا كل الاحتياجات التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة، مثل دراسات الجدوى والحسابات وطرق الحصول على قروض تمويل».

ولفت إلى أنه تعلم طريقة التعامل مع برامج الحاسب الآلي وكيفية استخلاص البيانات من جداول المحاسبة والأوضاع القانونية للشركات والمؤسسات، متابعًا: «كل مشروع ومسمى وظيفي له حقوق وواجبات والتزامات تجاه الدولة، والذي يظهر في صورة ضرائب».

وأشار إلى أنه يتمنى أن يجوب هذا الملتقى كل بقاع مصر، حتى تختفي البطالة تمامًا، موجهًا التحية للقائمين على المبادرة الرئاسية لجهودهم الكبيرة في المحافظة بشكل عام والقرية بشكل خاص.