السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. بروسيا دورتموند يعلن تمديد عقد يوسوفا موكوكو حتى 2026

يوسوفا موكوكو
يوسوفا موكوكو

أعلن نادي بروسيا دورتموند، تمديد عقد مهاجمه الألماني يوسوفا موكوكو، صاحب الـ18 عامًا، لمدة 3 سنوات مقبلة.

يوسوفا موكوكو يلعب ضمن صفوف الفريق الأول لبروسيا دورتموند في صيف 2020.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقد يوسوفا موكوكو حتى صيف عام  2026.

عقد موكوكو السابق مع دورتموند كان من المقرر له أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأبدت العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع موكوكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع بروسيا دورتموند بالمشاركة في 12 هدفًا بتسجيل 6 وصناعة 6 في 22 مباراة هذا الموسم.

وقال سباستيان كيهل، المدير الرياضي للنادي: "يوسوفا لاعب استثنائي دربناه بأنفسنا ورأينا فيه إمكانية تطور لذا فنحن سعداء بإقناعه على التجديد قبل النصف الثاني من الموسم وهو الجزء المهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "كان من المهم لنا أن ننهي المفاوضات خلال الأسبوع الجاري لذا نحن جميعًا وخاصة موكوكو بإمكاننا بداية مباريات عام 2023 في سلام وبتركيز كامل على التحديات الرياضية".

يوسوفا موكوكو شارك في 149 مباراة بقميص بروسيا دورتموند بمختلف الأعمار السنية والفريق الأول، وسجل 153 هدفًا وصنع 35 لزملائه.

ومن جانبه، قال موكوكو: "ليس سرًا أنني أشعر بالراحة في بروسيا دورتموند، لعبت في فرق الشباب وخطوت خطوتي الأولى في مسيرتي الاحترافية هنا، والآن أنا مستعد لقطع خطوة جديدة في تطوري مع النادي".

وأضاف: "أشعر بثقة فريق التدريب ولدي بيئة هنا تمكنني من التطور بشكل مثالي، بالطبع أنا فخور باهتمام الأندية الخرى ولكن البقاء في دورتموند كان قرار من قلبي، والجماهير دائمًا تدعمني وأنا أريد أن أقدم شيئًا لهم وللفريق".

وشارك في 59 مباراة بقميص الفريق الأول، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

بروسيا دورتموند يوسوفا موكوكو دورتموند الدورى الألماني البوندسليجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

إغلاق جزئي للطريق الدائرى الأوسطى لمدة شهر

خالد الدستاوي يتفقد مراكز التحكم في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

بعد يومين.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2023 للعاملين بالحكومة

بعد إنقاذها أسرة من الغرق.. فتاة الشرقية: «عملت كده لوجه الله» (فيديو)

حملة لرفع كفاءة الإضاءة العامة بأحياء الإسكندرية

أستاذ بجامعة الأزهر يحذر من دراسة المرأة للأدب والشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا