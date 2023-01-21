رسميًا.. بروسيا دورتموند يعلن تمديد عقد يوسوفا موكوكو حتى 2026

أعلن نادي بروسيا دورتموند، تمديد عقد مهاجمه الألماني يوسوفا موكوكو، صاحب الـ18 عامًا، لمدة 3 سنوات مقبلة.

يوسوفا موكوكو يلعب ضمن صفوف الفريق الأول لبروسيا دورتموند في صيف 2020.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقد يوسوفا موكوكو حتى صيف عام 2026.

عقد موكوكو السابق مع دورتموند كان من المقرر له أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأبدت العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع موكوكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع بروسيا دورتموند بالمشاركة في 12 هدفًا بتسجيل 6 وصناعة 6 في 22 مباراة هذا الموسم.

وقال سباستيان كيهل، المدير الرياضي للنادي: "يوسوفا لاعب استثنائي دربناه بأنفسنا ورأينا فيه إمكانية تطور لذا فنحن سعداء بإقناعه على التجديد قبل النصف الثاني من الموسم وهو الجزء المهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "كان من المهم لنا أن ننهي المفاوضات خلال الأسبوع الجاري لذا نحن جميعًا وخاصة موكوكو بإمكاننا بداية مباريات عام 2023 في سلام وبتركيز كامل على التحديات الرياضية".

يوسوفا موكوكو شارك في 149 مباراة بقميص بروسيا دورتموند بمختلف الأعمار السنية والفريق الأول، وسجل 153 هدفًا وصنع 35 لزملائه.

ومن جانبه، قال موكوكو: "ليس سرًا أنني أشعر بالراحة في بروسيا دورتموند، لعبت في فرق الشباب وخطوت خطوتي الأولى في مسيرتي الاحترافية هنا، والآن أنا مستعد لقطع خطوة جديدة في تطوري مع النادي".

وأضاف: "أشعر بثقة فريق التدريب ولدي بيئة هنا تمكنني من التطور بشكل مثالي، بالطبع أنا فخور باهتمام الأندية الخرى ولكن البقاء في دورتموند كان قرار من قلبي، والجماهير دائمًا تدعمني وأنا أريد أن أقدم شيئًا لهم وللفريق".

وشارك في 59 مباراة بقميص الفريق الأول، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.