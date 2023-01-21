الميرغني: «مصر قادرة على إدارة الحوار السوداني السوداني.. ودورها جمع الأطراف»

أكد جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل السوداني، دعم حزبه للخطى المصرية للحل السوداني بشدة، وأن مصر عليها جمع المكونات السياسية كلها، بكل أطيافها.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القوى الدولية دورها الأساسي تكون عامل مساعد لإدارة حوار، ليس لها تحدد من يجلس في الطاولة ومن لا يجلس، وهو سبب التعقيد الأساسي في المشهد السياسي.

أردف: "إخوننا العسكريين عليهم الانتباه أن الوطن أمانة في عنقهم، والسلطة لابد تنتقل بصورة ديمقراطية وبوافق يرضي الشعب السوادني، ولا يحق لأحد إقصاء أي مكون، يجب أن تكون الأطراف كلها موجودة ويدار الحوار بشفافية".

وأكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن مصر غير قادرة على إدارة الحوار، لأن مصر علاقتها بالسودان لها أبعاد كثيرة جغرافيا واجتماعيا واقتصاديًا، والعلاقات المصرية السوادنية قوية جدًا، ومصر لم تتدخل في شئون السودان أو فرضت شئ على السودانيين.

وتابع: "منذ استقلال السودان للآن لنا تاريخ طويل عريض، وجهود مشتركة بين مصر والسودان".