السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الميرغني: «دعوة القاهرة لحوار سوداني سوداني لاقى قبولا كبيرا»

جعفر الميرغني
جعفر الميرغني

رحب جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل السوداني، بدعوة القاهرة للحوار السوداني السوداني، قائلًا: «توجه طيب لأنه ساعى لتوافق سوداني سوداني، وهو ما كنا نبحث عنه في هذه الفترة، أن نجلس سودانيين مع بعض».

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السودانيين بذلوا جهدًا كبيرًا للجلوس سويا والتوافق، والتحرك المصري، لقى قبولا كبيرًا، إيمانًا أن هناك تجرد من التوجه المصري.

وأردف: «التحرك المصري خطوة كبيرة جدًا ندعمها بشدة، ويمكن يكون فيها مخرج للسودان، لذا نرحب بها ترحيب كبير»، لافتًا إلى أنه التقى قبل أسبوعين بالضيوف المصرية القادمة للسودان، وأكد حضوره للحوار حال حدوثه.

وأكد أن السودان مازال بخير إلا مجموعات بسيطة تسير في اتجاه مختلف، لكن الطيف الأكبر لا يرفض الحوار، ويرفض الإقصاء، فالسودان ملك للجميع، هذه السمات، مشيرًا إلى أن محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب، بمثابة أب لكل السودانيين، وأن هناك توافق كبير بعد وصوله وهو يتفهم جهود الجميع.

الميرغني السودان حوار سوداني سوداني جعفر الميرغني دعوة القاهرة للحوار

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