«نسمات ملهمة».. جديد الكاتب هشام الراوي عن بيت الياسمين

صدر حديثا عن دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع، كتاب علم التنمية البشرية بعنوان "نسمات ملهمة"، للكاتب الدكتور هشام الراوي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، التي تحل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يقول الدكتور هشام الراوي، إن كتابه يطوف حول دوافع الدعم والبناء للإنسان، من منطلق ما جاء في آيات القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة ومن مواقف بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فأول من رسخ للإنسانية علم التنمية البشرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرر العبيد من أغلال الرق والتعذيب، وأنقذ النساء من الظلم والتعامل الوحشي، وأصلح اتجاهات الناس مما يتعبهم ويمرضهم إلى ما ينفعهم ويرفعهم.

من أجواء الكتاب

ليس في الحياة بناءً أولى من بناء قيمة الإنسان وتنمية ذاته، وتقويم حياته، وتوفير آلاته ومُعدَّاته، والعمل على تدريباته واستعداداته، وصقل معلوماته ومقوِّماته، وتهذيب سلوكه وأخلاقياته، والأخذ بيده حتى يصل إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل.

فرُقِيّ الأمم وتحضُّرها يبدأ من الاهتمام الأمثل بالقُوَى البشرية، واعتمادها بأنها الثروة الحقيقية للتقدم، فلن تؤتي الأرض ثمارها إلا باختيار غَرسها وتخصيب تُربها.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام الراوي تخرج من كلية الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف عام 2008 متأثراً بما درسه في الأزهر الشريف من الجمع بين التعاليم الدينية واللغوية والعلمية، وفي عام 2010 تم تعيينه رئيساً لقسم الصيدلة بمستشفى الأقصر العام، وفي عام 2014 كان أول صيدلي على مستوى الجمهورية يتم تعيينه وكيلاً لإدارة المستشفى مرورا بتعيينه رئيس الأقسام الداخلية بالمستشفى ثم مدير العيادات الخارجية بالمستشفى، إضافة لترشيحه المتحدث الرسمي باسم الصحة بمحافظة الأقصر ومسئول الاتصال السياسي بالمحافظة ثم مدير عام إدارة مستشفيات الأمومة والطفولة بالمحافظة.