السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق جزئي للطريق الدائرى الأوسطى لمدة شهر

مرور
مرور

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، إغلاق الطريق الدائرى الأوسطى، في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية لكباري الطريق الدائري الأوسطي أعلى التقاطعات الآتية: (المحور المركزي، والمحور المركزي الموازي، وطريق جمال عبدالناصر).

وأوضح الجهاز أن الشركة المنفذة ستجري غلق جزئي بالكوبرى بالتناوب دون تعطيل حركة المرور، مما يستلزم إجراء الغلق الجزئى بالكوبرى ابتداء من اليوم السبت الموافق 21 يناير الجارى، ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة دون تعطيل حركة المرور بناءً على التنسيقات من خلال الشركة المنفذة للأعمال مع الادارة العامة للمرور.

وأشار الجهاز إلى أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بضرورة توفير عوامل الأمن والسلامة بنطاق التحويلات من لوحات إرشادية وتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الارشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.

جهاز مدينة 6 أكتوبر إغلاق الطريق الدائري الأوسطي المحور المركزى المحور المركزي الموازي طريق جمال عبدالناصر

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