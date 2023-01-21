رئيس مدينة سفاجا يتفقد مبنى مجمع الزيتون النموذجي الأزهري

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، مبنى مجمع الزيتون النموذجي الأزهري بسفاجا؛ لمتابعة الانتهاء من الأعمال النهائية للمبنى الذي يقع على مساحة ٤٨٠٠ متر بالكيلو ٥ خلف قرية الحجاج.

وأوضح رئيس المدينة، أن المجمع يتبع الأزهر الشريف من خلال الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، حيث تم إنشاء المجمع بتبرعات الأهالي، وتم استكمال بعض الأعمال من الأزهر الشريف، بتكلفة إجمالية ٥٥ مليون جنيه.

وأضاف شعبان، أن المجمع يتكون من دور أرضي بالإضافة إلى أربعة طوابق تشمل: (٤٩ فصلًا - ٢٤ دورات المياه - ٤معامل علوم - ٢ مصلی - ١٤مكتبًا إداريًا - ٥ فصول أنشطة - ٥ قاعات) ويخدم المبني أكثر من ۲۰۰۰ طالب.