السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات بطولة الجمهورية للشركات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، ودكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد، بديوان عام المحافظة؛ لبحث ومناقشة الاستعدادات المبكرة لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات، والمقرر أن تحمل اسم الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات السابق.

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وأوضح محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

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كما أشار محافظ بورسعيد إلى أن بورسعيد تحقق نجاحًا كبيرًا كل عام في تنظيم واستقبال البطولة، مشيرًا إلى أنه وجه بالاستعداد المبكر لاستضافة البطولة التي تضم آلاف اللاعبين من جميع أنحاء الجمهورية. 

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كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع الاتحاد العام للشركات لتنظيم البطولة والخروج بها على أعلى مستوى.

استضافة استقبلت البنية التحتية الفعاليات الفعاليات الرياضية اللواء عادل الغضبان محافظ

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