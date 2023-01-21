السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 37 قضية تلاعب ومخالفة منظومة توريد الأرز

أرز
أرز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.

وتم ضبط 37 قضية بمضبوطات بلغت 106,910 طن أرز شعير.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

الإدارة العامة شرطة التموين شرطة البيئة والمسطحات الجرائم التموينية أرز شعير

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

ستوديو تحليلى مميز لـONTIME SPORTS قبل مباراة الأهلى والزمالك

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الحكومة تسعى لتعظيم إجراءات الحماية الاجتماعية (فيديو)

حزنًا على زميلهم.. طلاب إعلام بنى سويف يرتدون الملابس السوداء

ضبط مالك معمل مخللات بحوزته 27 طن بالدقهلية

ضبط 37 قضية تلاعب ومخالفة منظومة توريد الأرز

تقديم الرعاية الصحية لـ1470 شخصًا ضمن قافلة جامعة طنطا ببسيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا