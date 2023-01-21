ضبط 37 قضية تلاعب ومخالفة منظومة توريد الأرز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.

وتم ضبط 37 قضية بمضبوطات بلغت 106,910 طن أرز شعير.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.