مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبور الطريق بالمنيا

لقي طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره الطريق بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا، وتم ضبط السيارة وسائقها والتحفظ عليهما، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع الطفل "محمد فتحي محمود عثمان"، 8 سنوات، تحت عجلات سيارة تحمل رقم 9481 ن رج، ربع نقل، بطريق قرية صفط الغربية، وتم نقله إلى المركز الطبى للقرية، حيث توفى فور دخوله.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطفل صدمته سيارة ربع نقل، أثناء عبوره الطريق، وتم القبض على سائقها بمعرفة الأهالى ويدعى "رمضان .ح"، وتم التحفظ عليه بمنزل عمدة البلد، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.