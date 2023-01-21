السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المخرج خالد جلال ينعى الناقد «سباعى السيد»

الناقد الراحل
الناقد الراحل

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، الناقد الكبير سباعي السيد، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، تاركًا العديد من الأبحاث والمقالات النقدية والمؤلفات المسرحية.

حصل الناقد سباعي السيد على الماجستير في التقنية الرقمية وأثرها على المسرح، قدم العديد من البحوث والدراسات، ترجم العديد من المؤلفات المسرحية منها مارتن أسلن "مجال الدراما وزارة الثقافة 1990- "باتريس بافيس" المسرح في ملتقى الثقافات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1992، "جورج سافونا" إلين أستون "المسرح كنظام من العلامات" وصدر عن وزارة الثقافة 1996- كتاب "في المسرح العربي"، من تأليف مارفن كارلسون، وصدر عن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمركز الدولي لدراسات الفرجة القاهرة- طنجة، وغيرها.

المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى البيت الفني للمسرح الناقد سباعي السيد المؤلفات المسرحية

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