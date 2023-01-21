السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وكيل أعمال كامافينجا يكشف حقيقة مفاوضات أرسنال مع نجم ريال مدريد

كامافينجا
كامافينجا

كشف جوشوا بارنيت، وكيل أعمال الفرنسي إدوارد كامافينجا، لاعب ريال مدريد الإسباني، حقيقة رغبة أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب خلال يناير الجاري.

وذكرت تقارير صحفية، اليوم، أن الجانرز يرغب في ضم كامافينجا على سبيل الإعارة من الريال حتى نهاية الموسم.

وقال بارنيت، في تصريحات حصرية للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو عن حقيقة هذه التقارير: "ليس هناك شيء، بالطبع كل فريق في العالم يريده، لكنه سعيد جدًا في ريال مدريد والفريق الإسباني سعيد جدًا بكامافينجا".

صاحب الـ20 عامًا، انضم لصفوف النادي الملكي في صيف 2021، وشارك في 66 لقاء وسجل هدفين.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 

من المنتظر أن يتولى "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي .

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية وإيقاف نزيف النقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام برايتون بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتمكّن ليفربول من الفوز على وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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