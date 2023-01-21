السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نقيب المحامين يعلن تشكيل لجنة الدفاع عن «محامى مطروح»

نقيب المحامين عبدالحليم
نقيب المحامين عبدالحليم علام

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا باللجنة المشكلة للدفاع عن محامي مطروح، بناءً على التفويض الصادر من الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

ووفق بيان للنقابة، تتشكل لجنة للدفاع عن محامي مطروح في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها غدا الأحد.

 
1. مجدى سخي وكيل النقابة العامة
2. نبيل عبدالسلام عضو المجلس
3. محمد كركاب عضو المجلس
4. فاطمة الزهراء عضو المجلس
5.  حسن أمين نقيب جنوب القاهرة
6. مجدى حافظ نقيب القليوبية
7. محمد خليل نقيب طنطا
8. عادل العبد نقيب مرسى مطروح
9. أحمد جمعة المحامى بالنقض
10. ماهر نعيم المحامى بالنقض

كما ضم مجلس نقابة مطروح، ولكل من يرغب من الزملاء في الانضمام إليهم، برئاسة عبد الحليم علام، النقيب العام.

وانعقد أمس الاجتماع المشترك بين مجلس نقابة المحامين العامة، والسادة نقباء النقابات الفرعية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.

  وقد شارك جميع الحضور بالإدلاء بآرائهم في الأزمة، وهم محملون بأمانة زملائهم أعضاء الجمعيات العمومية لنقابة المحامين، وانتهوا إلى الآتي:

أولًا: إن أزمة محامي مطروح لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانة أثناء وبسبب تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
 

ثانيًا: إن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أوالتغول على حقوقها المشروعة.

ثالثاً: يؤكد المجتمعون أنهم في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.

رابعاً: إن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، واحترام للجميع، وتؤكد أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهة كانت.

خامسـًا: اتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر.
 

سادسًا: فوض المجتمعون نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة 22 يناير 2023، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره.

سابعًا: أكد الحاضرون مشاركة النقباء الفرعيين، ومجلس النقابة العامة في حضور جلسة المحاكمة بمرسى مطروح.

ثامنًا: اتفق المجتمعون على ضرورة مخاطبة القيادة السياسية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة.

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