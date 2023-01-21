السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «أزهرية كفرالشيخ» يتفقد سير العمل بمركز تصحيح الشهادة الابتدائية

أعمال التصحيح
أعمال التصحيح

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ مركز تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2022/ 2023، اليوم السبت؛ لمتابعة مدى انتظام سير العمل بمركز التصحيح، والذي يقام بمعهد كفرالشيخ النموذجي الابتدائي.

وحرص رئيس المنطقة على لقاء رئيس المركز ومساعديه والمصححين والمراجعين الفنيين؛ للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح، والتي جاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يُعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية على المصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كل جزئيات الإجابة، والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثيًا عليها، وأيضًا عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

فيما توجّه رئيس المنطقة بالشكر لكل المشاركين في أعمال التصحيح على الجهد المبذول، كما قدم أيضًا الشكر لرجال الأمن على الجهد المبذول في تأمين مراكز التصحيح من بدايتها، كما خص بالشكر كلًا من علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ورئيس مركز التصحيح الشيخ عادل مليكة، مطالبهم بتوفير مستلزمات المركز التي توفر كل سبل الراحة للمصححين، وتجهيزها في أسرع وقت.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كل الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

التصحيح الأزهر كفر الشيخ الشهادة الابتدائية طلاب

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