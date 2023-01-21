السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأونصة بـ708 جنيهات.. أسعار الفضة فى الأسواق اليوم

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة، اليوم السبت 21 يناير، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق التجارية، حيث سجلت أونصة الفضة 708 جنيهات، وتعتبر الفضة من المعادن المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي من أهمها صناعة الإكسسوارات.

 

- أسعار الفضة اليوم

سجلت أسعار أونصة الفضة 708.19.

 

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 23.03 جنيه.         

 

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 22.09 جنيه.

 

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 21.33 جنيه.

 

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 20.76 جنيه.

 

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 18.45 جنيه.

 

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 20.29 جنيه.

 

سجل سعر جرام الفضة 30.70 جنيه.

 

سجل سعر أونصة الفضة 947.796 جنيه.

 

- أسعار سبائك الفضة

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,517.85جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 3,024.16 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,771.29 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 7,098.69 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 14,058.87 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 27,702.22 جنيه.

 

- أسعار سبائك الفضة إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة 22.91 جنيه.

 

سجل سعر أونصة الفضة 712.522 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,145.41 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,290.82 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,581.64 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,727.04 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,454.09 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,908.18 جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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