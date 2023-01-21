السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 44 ألف حيوان ضد الجلد العقدى والجدرى ببنى سويف

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتبين من التقرير اليومي الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 43 ألفا و924 رأساً (37ألفا و592 من الأبقار + 6151 من الأغنام +181 من الماعز).

وتم ذلك منذ انطلاق الحملة يوم 5 يناير الجاري وحتى 18 من نفس الشهر، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق والتواصل مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

الثروة الحيوانية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطب البيطري الوحدات المحلية الوحدات البيطرية توعية المواطنين

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