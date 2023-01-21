ضمن مشروعات الطاقة المتجددة.. تدعيم 157 محول كهرباء بالشرقية

لم يعد أمر الطاقة المتجددة والنظيفة مجرد رفاهية وأحاديث يتم تداولها عبر المنصات الإعلامية، بل أصبحت ضرورة لابد منها نظرا للتغيرات المناخية الملوحظة بشدة، التي يعاني منها العالم أجمع، وهو ما جعل مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن أولويات الدولة المصرية، والتي من ضمنها مشروع تدعيم 157 محول كهرباء بمحافظة الشرقية، والذي تم تنفيذه في شهر يناير عام 2022، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروع تدعيم 157 محول كهرباء بمحافظة الشرقية، تم تنفيذه بإجمالي تكلفة 25 مليونا و324 ألف جنيه وهو يعمل بقدرات مختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها والارتقاء بكافة الخدمات لخدمة المواطنين.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن محافظ الشرقية بالتعاون مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، عن وضع خطة لتحسين التيار الكهربائي بكافة مدن المحافظة وتدعيمها بمحولات كهربائية ولوحات توزيع جديدة، وفقا للمواصفات الفنية والهندسية في التنفيذ، بهدف تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي في المحافظة.

خلال عام 2021 تم تنفيذ عدد من المشروعات في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية والتي من ضمنها مشروع إنشاء موزع البساتين الجديد في مركز بلبيس، وهو يضم 17 خلية خروج و4 خلايا دخول و3 خلايا تعديل مسار وبتكلفة 40 مليون جنيه، بجانب مشروع إنشاء مغذيات دخول وخروج كابلات جهد متوسط بإجمالي أطوال 19.113 كم وبتكلفة 21 مليونا و438 جنيها.

كما تم عمل إحلال وتدعيم محولات كهرباء جهد منخفض تضُم 1076 عمودا و132 كم موصلات معزولة بتكلفة 8 ملايين و107 آلاف جنيه، وإحلال وتجديد هوائي جهد متوسط يضم 315 عمودا و30 كم موصلات وبتكلفة 7 ملايين جنيه.